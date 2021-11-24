Итальянский специалист проявляет интерес к ивуарийцу.
Жереми Бога, Getty Images
24 ноября 2021, 11:58
Нападающий Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Шахтера, сообщает портал Tuttomercato.
В приобретении Бога заинтересован главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби и уже уведомил об этом руководство клуба. Стоимость ивуарийского вингера оценивается в сумму около 25 млн евро.
Действующий контракт Бога с Сассуоло рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке "нероверди", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Шахтер также заинтересован в подписании форварда Ривер Плейт Хулиана Альвареса.