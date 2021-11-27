Украина

Поединок против Миная стал юбилейным для украинского хавбека.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сошлось в противостоянии с закарпатским Минаем, победителем из которого вышли игроки столичного клуба.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", для полузащитника Виталия Буяльского минувший матч стал юбилейным, 250-м, в футболке Динамо во всех турнирах.

Украинский полузащитник дебютировал за столичный клуб 21 сентября 2011 года в выездном матче розыгрыша Кубка Украины-2011/2012 против Кремня (3:2).

С того момента Буяльский провел 160 матчей в чемпионате Украины, 21 матч в Кубке Украины, 6 — в Суперкубке, 63 – в еврокубках. На счету Виталия 49 забитых мячей и 35 результативных передач за "бело-синих" во всех турнирах.

Смотреть видео голов и обзор матча Миная — Динамо Киев вы можете на Football.ua.