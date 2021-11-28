Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал разгром Ворсклы.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 не оставил шансов своем прямому конкуренту в турнирной таблице — полтавской Ворскле (5:1).

Днепр-1 — Ворскла 5:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка главный тренер СК Игор Йовичевич подвел итоги данному противостоянию для своей команды.

"Очень горжусь тем, как выглядела команда сегодня. Встретились два находящиеся в хорошей форме коллектива. Ворскла — очень хороший соперник, имеющая опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они.

На самом деле, этот матч дает нам уверенность. Стрессовый матч, в котором ты должен победить. Получился один из лучших матчей за то время, пока я здесь работаю. Горжусь командой.

Мы контролировали матч полностью, оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку в поисках Тилля, Рангела, быстро подключаемых латералей.

Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем Ворсклу, и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это и будет для нас путь и направление, в котором должны двигаться.

В вопросе удержания третьей строчки мы идем матч за матчем. Не задумываюсь о нашем текущем положении в турнирной таблице. Не хочу, чтобы мы думали о результате. Должны задумываться над процессом, который приведет к результату.

Когда нас атакуют высоким прессингом, когда стоп-игра, когда соперник садится во второй блок — как раскрыть оборону в низком блоке, как сделать структуру для проведения контратак? Вот это процесс, на котором мне нужно сконцентрировать внимание. А уже концентрация просто требует от тебя быть на максимуме. Только так проявляется талант.

Ворскла занимает третье место и играет в Европе. Мы стремимся к тем же позициям, к позициям Зари, Александрии, которые имеют этот опыт. Мы такого опыта еще не имеем. Есть энергия и запас, которые я чувствую и не даю игрокам расслабиться. Но они сами не хотят расслабиться, они меня просто мотивируют, а я — их", — подытожил наставник.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет домашний поединок против одесского Черноморца.