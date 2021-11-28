Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал разгром Ворсклы.

Днепровский Днепр-1 в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле сумел добыть разгромную победу над своим прямым конкурентом в турнирной таблице — полтавской Ворсклой (5:1).

Днепр-1 — Ворскла 5:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник СК Алексей Гуцуляк, на счету которого сразу два гола в данном поединке, прокомментировал громкий успех своей команды.

"Совершенно не переживали перед началом этой игры о том, что может случиться какая-то потеря очков. Только победа, все настраивались исключительно на это. На поле мы показали, что это — не пустые слова.

В ситуации с первым голом, я поверил, что это правда происходит наяву только тогда, когда мяч пересек линию. Помню, пошла длинная передача, а защитники Ворсклы не сообразили, как это вообще возможно. Вот я этим и воспользовался. Сделал то, что было нужно в тот момент.

Вроде как забил самый быстрый гол в этом сезоне. В перерыве мне правда сказали, что Яремчук забил когда-то еще раньше — на секунду или две. Не особо расстроился от этого факта, так как никогда не гнался за подобным показателем. Главное, что команда победила. Именно это сейчас и празднуем.

В раздевалке сейчас топовая атмосфера. А как могло быть после счета 5:0? 5:1!? А, действительно! Конечно, всегда плохо, когда пропускаешь. Значит, где-то расслабились. Согласитесь, что при таком преимуществе это достаточно просто сделать.

Я просто не видел нашего пропущенного мяча, так как после замены сразу пошел в раздевалку. Вообще-то, нам надо было закрывать игру в первом тайме, когда у нас было уж очень много моментов. Но получилось это сделать только во второй половине. Четыре последовательных гола сделали результат", — подытожил футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет домашний поединок против одесского Черноморца.