Украина

Представитель тренерского штаба Ворсклы прокомментировал поражение от Днепра-1.

Полтавская Ворскла в гостевом матче против прямого конкурента в борьбе за третью строчку турнирной таблицы, днепровского Днепра-1, в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги потерпела сокрушительное поражение (1:5).

Днепр-1 — Ворскла 5:1 Видео голов и обзор матча

Уже после финального свистка, наставники обеих команд должны были отправиться на пресс-конференцию, где имели бы возможность высказаться относительно данной игры, однако главный тренер полтавчан Юрий Максимов в очередной раз после поражения своей команды поручил своему ассистенту Александру Омельчуку сказать завершающее слово в данной игре.

"За три дня до матча у нас заболели трое игроков: была температура у Степанюка, Тилля, Кушниренко. У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость, и сегодня это чувствовалось. Днепр-1 был гораздо свежее, а нам было очень тяжело.

Пропустили еще быстрый гол. Во втором тайме, по-видимому, сказался класс соперника. Он заслужил победу. А нам нужно из этой ситуации выходить.

Юрий Вилиевич сказал ребятам, чтобы не делали трагедии из этого результата. Да, счет большой, я согласен. Но у нас еще две игры и их нужно провести достойно, чтобы уйти на перерыв.

Во втором тайме команда посыпалась. Мы выпустили на поле пятерых игроков резерва из числа молодых футболистов только с той целью, чтобы наши парни, имевшие по три желтые карточки в сезоне, сумели потом сыграть против Руха и Львова.

Повторюсь, нас приехало только 12 человек. Не хватило, наверное, свежести, плюс соперник прессинговал, играл агрессивно. Заслуженная победа Днепра-1, с чем их и поздравляю", — заключил специалист.

В следующем туре полтавская Ворскла проведет гостевой матч против львовского Руха.