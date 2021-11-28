Украина

Форвард Днепра-1 прокомментировал разгром Ворсклы.

В центральном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 нанес разгромное поражение полтавской Ворскле на своем поле (5:1).

Днепр-1 — Ворскла 5:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий команды Игора Йовичевича Артем Довбик, на счету которого два гола и одна голевая передача в данном поединке, дал оценку выступлениям своей команды в данной игре.

"Сегодня мы полностью выполнили установку главного тренера и показали, пожалуй, лучший футбол за все время, которое мы играем в таком составе. В первой половине у нас, все-таки, были определенные недочеты в действиях на поле, поэтому не смогли поставить точки во множестве атак. Однако, вторую половину провели уже более уверенно и достойно.

Расстроен ли я от того, что Алексея Гуцуляка, а не меня, признали лучшим футболистом в этой игре? Нет конечно! Он внес огромный вклад в эту победу, забил два гола. Первый, так и вовсе, один из самых быстрых в истории чемпионатов Украины. Я только раз за него.

На сегодняшнюю игру мы были очень заряжены и серьезно готовились к сопернику. В принципе, все тактические задумки нами были успешно реализованы", — заключил футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет домашний поединок против одесского Черноморца.