Украина

Полузащитник Черноморца подвел итог противостоянию против Десны.

Одесский Черноморец в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги не сумел на своем поле справиться с черниговской Десной (0:1).

Черноморец — Десна 0:1 Видео гола и обзор матча

Поскольку "моряки" в очередной раз не смогли порадовать родных болельщиков победой на домашней арене, то конфликт между активной частью фанатов и командой получил новый виток. С трибун доносились нелицеприятные выкрики в адрес футболистов, что спровоцировало полузащитника Артура Авагимяна после игры обратиться к болельщикам через прессу.

"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но, когда они матом обзывают футболистов…

Если не болеете за команду — сидите дома, потому что на трибуны приходят и дети, и девушки, чьи-то жены. Я думаю, что это не красит такой город, как Одесса", — сделал заявление футболист.

В следующем туре одесский Черноморец проведет гостевой поединок против днепровского Днепра-1.