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Помощник главного тренера Шахтера прокомментировал победу команды над Ингульцом.

Помощник главного тренера Шахтера Давиде Пассанцини прокомментировал исход матча с Ингульцом, где его команда добыла непростую победу (1:0).

Специалист считает, что команде непросто было играть на фоне недавнего матча с Интером в Лиге чемпионов.

"Сегодня был очень сложный матч, ведь мы играли на выезде против Интера на этой неделе и потратили там много энергии. Мы ожидали такого матча, к тому же поле в не самом лучшем состоянии. Соперник был хорошо организован в обороне, но наши ребята провели отличный поединок.

В первом тайме мы должны были забивать несколько мячей, а во второй половине уже соперник доставил нам некоторые неприятности. Наш ассистент постоянно был на связи с Де Дзерби и не было проблем в руководстве командой.

Нам сложно было забить из-за плохого поля, игра была медленной. У нас были шансы, но мы не смогли их реализовать. Главное, что ребята стараются. Сегодня важно одно — победа", — сказал Пассанцини телеканалу Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ингулец — Шахтер.