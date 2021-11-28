Вашему вниманию самые интересные моменты поединка УПЛ.
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28 ноября 2021, 19:27
В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги львовский Рух принимал на своем поле Металлист 1925.
Подопечные Леонида Кучука сумели забить по голу в каждом из таймов, благодаря чему догнали в турнирной таблице своих сегодняшних оппонентов.
Рух — Металлист 1925 — 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70.
Рух: Панькив — Роман, Белый, Климчук (Рунич, 77), Сыч — Сапуга (Красюк, 77), Федорчук (Мартынюк, 68), Бойчук (Альваренга, 68), Дидык, Таллес — Борячук (Карабин, 90).
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков Кверквелия, Шершень, Ченбай — Савин, Габелок, Крыськив (Задерака, 46), Кравченко, Ременюк, Марлисон (Зубков, 68).
Предупреждения: Федорчук — Марлисон.