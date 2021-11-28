Украина

Олег Стронцицкий — о поединке против "горняков".

Помощник главного тренера Ингульца Олег Стронцицкий прокомментировал исход матча с Шахтером, где его команда уступила со счетом 0:1.

"Конечно, после такой игры есть много эмоций, потому что в последние 15 минут мы очень прессинговали и провели достаточно хороший матч. Ребята сегодня молодцы. Надо готовиться к следующей игре, набираться сил и эмоций.

Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Конечно, мы понимали, что играем против Шахтера, одного из лидеров чемпионата. И нам нужно противодействовать такой команде. Это не был "автобус". Мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны, чтобы противодействовать им.

Сейчас мы никого не будем ругать, потому что нужно посмотреть и нормально разобрать этот момент, а потом уже делать выводы.

Стыдно быть не должно, но хотелось бы добиться лучшего результата. Ничего, результат со временем придет", – сказал Олег Стронцицкий.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Украины между Ингульцом и Шахтером.