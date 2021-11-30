Украина

Наставник луганчан поделился мнением о результате поединка.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Александрией (1:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

"У нас хорошее настроение после победы, так как прошлые две игры после паузы мы проиграли. Заря была в зоне турбулентности. С учетом погоды, выходила на первый план борьба, выигрыш второго мяча. Команды играли преимущественно длинными передачами.

Сегодня был шанс вернуться на победный путь. Нам повезло, что мы первые забили гол. Соперник пошел вперед, но мы выдержали. Эта победа для нас очень важна, чтобы не отставать от третьего места", — приводит слова Скрипника телеканал Футбол.

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