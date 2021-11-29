Украина

Вашему вниманию самые интересные моменты матча УПЛ.

Луганская Заря в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины в гостях одержала минимальную победу над Александрией (1:0).

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Имереков.

После 16 туров Заря набрала 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а у Александрии 23 балла и седьмая строчка.

Обзор матча:

Александрия — Заря 0:1

Голы: Имереков, 16



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Копина, 83), Дрышлюк, Демченко (Спинелли, 46) — Кожушко (Новиков, 83), Устименко (Кирюханцев, 68), Третьяков (Одарюк, 59).



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек — Сайядманеш, Назарина, Булеца (Кристиан, 80) — Гладкий, Шахаб (Громов, 80).



Предупреждения: Третьяков, Дрышлюк — Сайядманеш, Жуниньо