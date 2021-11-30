Бразилец прокомментировал интерес со стороны "горняков".
Матеус Пейшото, ФК Металлист
30 ноября 2021, 07:23
Нападающий Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал интерес к нему со стороны донецкого Шахтера.
"Приятно читать новости, что я заинтересовал такую классную команду европейского уровня, как Шахтер. Но сейчас я в Металлисте и моя задача – выполнить цель президента. В случае чего, пускай Александр Ярославский и Евгений Красников принимают решение. Я просто должен забивать.
Был бы не против играть за Шахтер, но сейчас все мои мысли связаны с Металлистом", – рассказал бразилец в комментарии пресс-службе Первой лиги.
Пейшото присоединился к Металлисту прошлым летом из Ред Булл Брагантино. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "сине-желтых", забив 14 голов.