Украина

Нападающий отлично проявляет себя за харьковский клуб.

Первая половина сезона-2021/22 в Первой лиге завершилась и можно подбивать некоторые итоги.

На зимнее межсезонье лидером турнирной таблицы ушел харьковский Металлист. Команда Александра Кучера в 20 играх набрала 53 очка.

Лучшим бомбардиром первой половины сезона стал форвард харьковчан Матеус Пейшото. На его счету 14 забитых голов в 13 играх. Второе место в гонке бомбардиров занимает форвард Кривбасса Алексей Хобленко с 11 голами в 16 встречах.

К слову, Алексей Хобленко делит первое место в списке лучших ассистентов Первой лиги со своим одноклубником Артемом Щедрым — по 8 голевых пасов.

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