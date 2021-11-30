Первая половина сезона-2021/22 в Первой лиге завершилась и можно подбивать некоторые итоги.

На зимнее межсезонье лидером турнирной таблицы ушел харьковский Металлист. Команда Александра Кучера в 20 играх набрала 53 очка.

Лучшим бомбардиром первой половины сезона стал форвард харьковчан Матеус Пейшото. На его счету 14 забитых голов в 13 играх. Второе место в гонке бомбардиров занимает форвард Кривбасса Алексей Хобленко с 11 голами в 16 встречах.

К слову, Алексей Хобленко делит первое место в списке лучших ассистентов Первой лиги со своим одноклубником Артемом Щедрым — по 8 голевых пасов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

# 30 НОЯБРЯ 2021 И О
1 Металлист Металлист 20 53
2 Кривбасс Кривбасс 20 42
3 Альянс Альянс 19 33
4 Оболонь Оболонь 19 33
5 Нива Тернополь Нива Тернополь 20 29
6 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 20 29
7 Прикарпатье Прикарпатье 20 28
8 Подолье Подолье 20 26
9 Полесье Полесье 18 25
10 Волынь Волынь 19 25
11 СК Краматорск СК Краматорск 18 22
12 Олимпик Олимпик 19 21
13 Агробизнес Агробизнес 20 21
14 ВПК-Агро ВПК-Агро 20 19
15 Ужгород Ужгород 20 16
16 Кремень Кремень 20 13