Украина

"Горняки" намерены пролонгировать соглашение с бразильцем.

Агент вингера донецкого Шахтера Тете Пабло Буэно заявил, что Шахтер предложил его подопечному продлить контракт.

"Руководство Шахтера уже обратилось к нам по поводу продления контракта Тете. Нам нужно будет все проанализировать и подумать о его будущем. Шахтер очень доволен игрой Тете. Будем смотреть, что будет дальше.

Часто агенты воспринимают футболистов как товар. У нас с Тете другие взаимоотношения. Мы делаем это из-за любви к футболу. Мы от футбола кайфуем. Важно, чтобы у футболиста был хороший футбольный менеджер. Если бы у Марадоны был такой человек, с ним бы не случилось то, что случилось.

Важно, чтобы Тете был счастливым. Мы понимаем, что с такой игрой он может попасть в топовые чемпионаты. Но сейчас нужно наслаждаться временем в Украине. Он тренируется три раза в день — в 7-8 утра, в клубе и вечером. С его работоспособностью, он может достичь всего. Важно, делать то, что ты хочешь", — сказал Буэно в интервью каналу Бомбардир.

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