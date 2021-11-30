"Горняки" намерены пролонгировать соглашение с бразильцем.
Тете, Getty Images
30 ноября 2021, 14:21
Агент вингера донецкого Шахтера Тете Пабло Буэно заявил, что Шахтер предложил его подопечному продлить контракт.
"Руководство Шахтера уже обратилось к нам по поводу продления контракта Тете. Нам нужно будет все проанализировать и подумать о его будущем. Шахтер очень доволен игрой Тете. Будем смотреть, что будет дальше.
Часто агенты воспринимают футболистов как товар. У нас с Тете другие взаимоотношения. Мы делаем это из-за любви к футболу. Мы от футбола кайфуем. Важно, чтобы у футболиста был хороший футбольный менеджер. Если бы у Марадоны был такой человек, с ним бы не случилось то, что случилось.
Важно, чтобы Тете был счастливым. Мы понимаем, что с такой игрой он может попасть в топовые чемпионаты. Но сейчас нужно наслаждаться временем в Украине. Он тренируется три раза в день — в 7-8 утра, в клубе и вечером. С его работоспособностью, он может достичь всего. Важно, делать то, что ты хочешь", — сказал Буэно в интервью каналу Бомбардир.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.