Украина

Уровень интереса к национальному первенству продолжает падать.

В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги на стадионах страны было 13 178 болельщиков.

Больше всего интереса у поклонников украинского футбола вызвал матч Минай — Динамо, который в Ужгороде посетило 3 450 человек.

Наименее посещаемым матчем стала встреча Руха и Металлиста 1925 во Львове — игру посетило 850 человек. Матч Мариуполь — ПФК Львов прошел при закрытых трибунах.

Минай — Динамо — 3 450

Черноморец — Десна — 1 374

Днепр-1 — Ворскла — 2 618

Ингулец — Шахтер — 2 744

Рух — Металлист 1925 — 850

Александрия — Заря — 869

По данным УПЛ, средняя посещаемость 16-го тура составила 1883 зрителей.