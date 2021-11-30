Уровень интереса к национальному первенству продолжает падать.
минай - динамо, фото упл
30 ноября 2021, 23:23
В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги на стадионах страны было 13 178 болельщиков.
Больше всего интереса у поклонников украинского футбола вызвал матч Минай — Динамо, который в Ужгороде посетило 3 450 человек.
Наименее посещаемым матчем стала встреча Руха и Металлиста 1925 во Львове — игру посетило 850 человек. Матч Мариуполь — ПФК Львов прошел при закрытых трибунах.
Минай — Динамо — 3 450
Черноморец — Десна — 1 374
Днепр-1 — Ворскла — 2 618
Ингулец — Шахтер — 2 744
Рух — Металлист 1925 — 850
Александрия — Заря — 869
По данным УПЛ, средняя посещаемость 16-го тура составила 1883 зрителей.