Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал выход в следующий раунд Кубка Украины.

Наиболее поздний поединок стадии 1/8 финала Кубка Украины между черкасским ЛНЗ и днепровским Днепром-1 в конечном итоге оказался за представителем украинской Премьер-лиги (2:0).

ЛНЗ — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении дуэли, полузащитник СК Александр Пихаленок, на счету которого оказался один из забитых мячей в данной игре, оценил действия своей команды в отчетный вечер.

"ЛНЗ — неплохая команда. Даже при счете 1:0 в нашу пользу у них был отличный момент. Если бы они забили, нам бы пришлось сильно понервничать. В прочем, хорошо, что мы таки сумели забить второй гол, после чего все вопросы были сняты.

В ситуации с моим голом я просто принял решение пойти до конца, взять на себя игру перед чужой штрафной, после чего пробить. Момент получился действительно хороший. Однако, главное лишь то, что сумели победить, а теперь будем двигаться дальше.

У нас нет таких понятий как "основной состав" или "второй состав". Мы — одна команда и семья. Да, кто-то имеет меньше игровой практики, кто-то больше, но сегодня многие имели возможность наверстать упущенное. Теперь, в хорошем тонусе будем готовиться к двум последним играм в году.

Следующий матч у нас против Черноморца, где играет много воспитанников киевского Динамо, поэтому простым он точно для нас не будет. Могу с уверенностью сказать, что Мистер не даст нам натянуть короны после этой победы", — в шутку подытожил футболист.

Отметим, что матч Днепр-1 — Черноморец состоится 6 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.