Предлагаем вашему вниманию обзор кубкового поединка.
ЛНЗ - Днепр-1, СК Днепр-1
02 декабря 2021, 01:59
В поединке 1/8 финала Днепр-1 в гостях уверенно обыграл представителя Второй Лиги — черкасский ЛНЗ (2:0).
Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Пихаленок, а в начале второго тайма преимущество днепрян удвоил Когут.
Обзор матча:
ЛНЗ — Днепр-1 0:2
Голы: Пихаленок, 18, Когут, 53.
ЛНЗ: Попович — Лопыренок, Норенков, Сафонов (Волков, 76), Тарасенко — Долинский (Куксенко, 63), Евдокимов, Насонов (Бурлин, 63), Тищенко — Галенко, Войцеховский
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Логинов, Лучкевич — Батагов (Дубинчак, 58), Ди Франко, Когут (Ярмолюк, 64), Пихаленок (Игнатенко, 58), Чуже (Кравченко, 79) — Билл, Русин
Предупреждения: Сафонов, Лопыренок.