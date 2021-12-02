Украина

Защитник Днепра-1 прокомментировал выход в следующий раунд Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ и днепровский Днепр-1 таки сумели провести очную дуэль в рамках 1/8 Кубка Украины, спустя месяц после основной группы поединков данной стадии, и по ее итогу коллектив Игора Йовичевича отправился в следующий раунд (2:0).

ЛНЗ — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник СК Сергей Логинов оценил действия своей команды в отчетный вечер.

"Возможно, с трибуны могло показаться, что данная игра не была для нас излишне сложной. Однако, Кубок есть Кубок — тут все решает лишь одна встреча, поэтому у нас попросту не было права на ошибку. Соглашусь, что матч проходил под нашим контролем, поэтому выход в следующий раунд был нами заслужен полностью.

Болельщики могут не переживать, что победа над Ворсклой позволит нам недооценивать своих соперников. Да, тогда мы достигли успеха, но о той игре уже все давно забыли. Если определенные задачи, поэтому мы идем от матча к матчу. Конечно, в следующем поединке мы будем настраиваться только на победу.

Перед нами стоят очень серьезные задачи и у нас есть цели в чемпионате и Кубке Украины. Не имеет значения в каком составе мы выходим на поле, в любом случае — отношение к делу должно быть профессионально, потому что необходимо каждый раз доказывать свою квалификацию", — высказался игрок.

Отметим, что матч Днепр-1 — Черноморец состоится 6 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.