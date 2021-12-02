Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал выход в следующий раунд Кубка Украины.

Днепровский Днепр-1 в рамках 1/8 финала Кубка Украины в гостевом поединке сумел одолеть черкасский ЛНЗ (2:0), благодаря чему вышел в следующий раунд состязаний.

ЛНЗ — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении дуэли, полузащитник СК Игорь Когут, на счет которого оказался один из забитых его командой мячей, поделился своими эмоциями от данного противостояния.

"Для нас эта победа была очень важной, так как она позволила выйти в следующий раунд Кубка Украины. Ну, а лично для меня, забитый гол, надеюсь, даст больше уверенности, поскольку сейчас мне ее не хватает в действиях на поле.

К сожалению, я потерял игровой тонус, да в целом у меня сейчас не лучший период в карьере. Хотелось бы, чтобы гол дал мне импульс, а уже дальше, как говорится, меня прорвет.

Самый главный критик моей игры — я сам. Но если уже и другие критикуют мои выступления, значит есть за что. Плюс, мой отец всегда говорит напрямую и по делу относительно моих выступлений. И еще есть тренерский штаб вместе с руководством клуба — вот к кому я должен прислушиваться в первую очередь", — подытожил футболист.

Отметим, что матч Днепр-1 — Черноморец состоится 6 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.