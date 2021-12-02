Украина

Болельщики смогут присутствовать на поединке во Львове.

Львов объявил о начале продаж билетов на матч с Ворсклой в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость билет составляет от 25 до 150 гривен. Согласно постановлению правительства, стадион можно будет заполнить на 50%. Вход на стадион будет осуществлять лишь при наличии сертификата о полной вакцинации или негативного теста на Covid-19.

Матч Львов – Ворскла состоится на Арене Львов в субботу, 11 декабря, и начнется в 19:30. Этот поединок станет последним для команд перед выходом на зимний перерыв.