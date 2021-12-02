Украина

Молодой вингер удостоился почетной награды.

Михаил Мудрик стал лучшим игроком Шахтера по итогам прошедшего месяца по мнению болельщиков команды.

Как сообщает официальный сайт "горняков", молодой вингер набрал 59,9%(4187 голосов), тогда как его ближайший преследователь, Анатолий Трубин, получил 1622 голоса.

Замкнул тройку по итогам голосование центральный защитник Шахтера Николай Матвиенко с 813 голосами.

В ноябре Михаил Мудрик провел пять матчей (трижды выходил в стартовом составе и два на замену). Вингер отметился голом в матче против Колоса.

Напомним, что один из английских клубов хочет сделать предложение Шахтеру по Мудрику.