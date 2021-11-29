Украина

Украинский хавбек "горняков" может перебраться в Англии.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей передаче Цыганык LIVE.

По информации источника, один из английских клубов рассматривает возможность сделать предложение "горнякам" по возможному трансферу 20-летнему украинца. Однако он отмечает, что сумму в 10-20 миллионов евро, которую намерены предложить англичане, не устроит донецкий клуб.

Также Цыганык подтвердил, что в услугах Мудрика заинтересована Севилья.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 16 поединков, в которых забил два мяча и отдал пять ассистов.

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