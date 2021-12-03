Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и ПФК Львов.
Тарас Степаненко, фото ФК Шахтер Донецк
03 декабря 2021, 16:14
Семнадцатый тур украинской Премьер-лиги начнется с поединка на НСК Олимпийский между донецким Шахтером и ПФК Львов.
Роберто Де Дзерби, после победы на петровским Ингульцом (1:0), решил использовать в опорной зоне Тараса Степаненко в паре с Марксом Антонио.
Олег Дулуб, на фоне победы над Мариуполем (1:0), предпочел увидеть в стартовом составе в тройке центральных защитников Александра Романчука.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Маркос Антонио — Тете, Судаков, Мудрик — Педриньо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Марлос, Бондаренко, Соломон, Конопля, Сикан, Коноплянка, Бондарь.
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Зозуля, Грисьо, Чиряк, Ныч, Михайлив, Давидов.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Романчук, Довгий, Политыло, Якимец — Ременяк, Шина, Эрнест.
Матч Шахтер — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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