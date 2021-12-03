Украина

Футболист отдал три голевые передачи в игре против Львова.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби отдельно обратил внимание на игру Михаила Мудрика в матче УПЛ против Львова. Вингер отметился тремя результативными пасами.

"Мудрик сегодня сыграл очень хорошо, но я думаю, что это еще 50 процентов его возможностей. А если мы сравниваем Мудрика в начале сезона и сейчас, то, конечно, мы можем видеть его прогресс. Но не стоит забывать, что у нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные.

Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из Шахтера, я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее Шахтера. Это важно и для Шахтера, и для сборной Украины".

Также Де Дзерби рассказал, почему Шахтер провел два разных тайма со Львовом.

"В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница", — сказал специалист.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Львов на Football.ua.

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