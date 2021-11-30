Украина

Клубы будут сотрудничать между собой.

Львовский Рух сообщил, что заключил партнерское соглашение с аргентинским Ривер Плейтом.

Президент Руха Григорий Козловский встретился с президентом по международным связям Ривер Плейта Адриано Бареллой.

В ходе встречи клубы подписали предварительный меморандум про совместную работу. Клубы будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий и проводить совместные мероприятия.

Сообщается, что игроки из академии Руха могут посещать турниры в Аргентине, которые проводит Ривер Плейт, и аргентинские футболисты смогут приехать в Украину на турниры, проводимые Рухом.

Также не исключается, что некоторые футболисты аргентинского топ-клуба могут перейти в львовский клуб в перспективе.

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