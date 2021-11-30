Клубы будут сотрудничать между собой.
ФК Рух
30 ноября 2021, 15:08
Львовский Рух сообщил, что заключил партнерское соглашение с аргентинским Ривер Плейтом.
Президент Руха Григорий Козловский встретился с президентом по международным связям Ривер Плейта Адриано Бареллой.
В ходе встречи клубы подписали предварительный меморандум про совместную работу. Клубы будут сотрудничать на уровне детско-юношеских академий и проводить совместные мероприятия.
Сообщается, что игроки из академии Руха могут посещать турниры в Аргентине, которые проводит Ривер Плейт, и аргентинские футболисты смогут приехать в Украину на турниры, проводимые Рухом.
Также не исключается, что некоторые футболисты аргентинского топ-клуба могут перейти в львовский клуб в перспективе.
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