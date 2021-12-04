Украина

Форвард Шахтера подвел итоги противостоянию против Львова.

В стартовом поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский во второй половине игры не оставил шансов ПФК Львов (6:1).

Шахтер — Львов 6:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "горняков" Тете, на счету которого оказался первый забитый мяч его команды в данной игре, прокомментировал свои впечатления от очередного успеха.

"Как я уже неоднократно говорил, я хочу помогать команде. Совершенно неважно, будут ли это забитые мячи или голевые передачи.

Очень счастлив, что девять голов на моем счету уже есть. Теперь, будем бороться за то, чтобы их было больше", — подытожил футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет в гостях у Александрии.