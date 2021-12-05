Украина

Полузащитник Ворсклы прокомментировал потерю очков его команды в игре против Руха.

Полтавская Ворскла в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги не сумела обыграть львовский Рух на его поле (0:0).

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По завершении поединка полузащитник команды Юрия Максимова Артем Челядин в беседе с журналистами поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Ворскла старалась играть на победу, о чем говорит выход Данила Кравчука в перерыве для того, чтобы можно было больше цепляться за мячи у чужой штрафной, прессинговать. К сожалению, не вышло.

Думаю, что мы начали играть лучше во втором тайма, но это удаление… Оно все испортило. Вдесятером против Руха играть было уже гораздо сложнее.

Следующий наш матч также пройдет тут, во Львове. Будем готовиться к нему очень серьезно, так как теперь нам необходимо исключительно побеждать. Ни с одной командой в этом городе не бывает легко играть", — подытожил футболист.

В следующем туре полтавская Ворскла проведет гостевой матч против ПФК Львов.