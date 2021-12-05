Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал победу над Металлистом 1925.

Ковалевский Колос в гостевом поединке в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги сумел на выезде минимально обыграть харьковский Металлист 1925 (1:0), благодаря чему продлил свою серию беспроигрышных поединков до пяти игр кряду

Металлист 1925 — Колос 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "колосков" Олег Ильин прокомментировал данный результат для своей команды.

"Как мне кажется, Колос в последнее время просто начал проявлять характер и получать удовольствие от игры. Футболисты начали больше бороться, и, что самое главное, побеждать в этих единоборствах.

В ситуации, в которой мы оказались со старта сезона, самое главное, чтобы коллектив оставался единым, а наш характер должен помогать добиваться необходимых результатов", — сделал вывод футболист.

В следующем туре ковалевский Колос на своем поле сыграет против закарпатского Миная.