Украина

Защитник харьковчан подвел итоги неудачному поединку против Колоса.

Харьковский Металлист 1925 в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги довел собственную серию поражений до пяти матчей кряду, уступив на поле ОСК Металлист ковалевскому Колосу (0:1).

Металлист 1925 — Колос 0:1 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, защитник коллектива Валерия Кривенцова Михаил Шершень поделился своими впечатлениями от очередного неудачного поединка в исполнении его команды.

"В этой игре нам не хватило забитого гола. Моменты были, поэтому надо было их реализовывать. Один результативный удар и надежная игра в обороне избавили бы нас от проблем.

У нас очень много травмированных и все эти игроки имели свое место в стартовом составе, когда были в строю. Их очень не хватает. Должна быть хоть какая-то глубина состава, но так получилось, что сейчас каждый здоровый футболист оказался на большом счету", — с сожалением подытожил игрок.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет в гостях у одесского Черноморца.