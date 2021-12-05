Украина

Коуч александрийцев поделился впечатлениям после игры.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал победу над Минаем (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

"Понравилась игра. Именно то, что забили 3 мяча, и агрессия была, и желание победить. Это в результат вложилось. Ребята отдались на тяжелом поле, но заработали эти три очка, которые важны для нас.

На каждой тренировке стараемся делать акцент на реализацию, но она пока хромает. Стараемся с каждой тренировкой, чтоб забивали и забивали. Но иногда выиграть не получается. А то, что в обороне – это защитники выполняют свои обязанности, они должны защищать ворота и защищают.

Проблемы у Спинелли? Адаптация, конечно. Иностранцы. Им тяжело влиться. Даже в Шахтере бразильцы приезжают, и им дают очень много времени на адаптацию. В тех играх, что он не участвует, у нас есть форварды, которые должны забивать и мы даем всем шанс.

Спинелли вышел – забил. Молодец. Только можно поздравить его с этим", – рассказал Гура на послематчевой пресс-конференции.



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