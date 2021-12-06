Украина

Наставник Мариуполя прокомментировал ничейный итог поединка с Десной.

Мариуполь сумел уйти от поражения в матче с Десной, по ходу которого вел в счете в два мяча (3:3).

Главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич прокомментировал исход поединка, затронув важную тему "зимнего" футбола — качество полей на украинских стадионах.

"Если сравнить наши игры двухмесячной давности и сегодняшнюю — у нас есть прогресс. Это вопрос психологии, уверенности футболистов в себе.

Конечно, на игру повлияло качество газона. Несмотря на то, что поле было тяжелым, мы старались играть конструктивно. Где-то нам удавалось, а где-то приходилось сыграть проще. В целом, я доволен ребятами. Кроме Кащука в атакующей линии остроту создавали Топалов и Очеретько. Мампасси провел очень солидный матч", — приводит слова специалиста официальный сайт Мариуполя.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Мариуполь (3:3).