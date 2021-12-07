Украина

Наставник сборной Украины высказался о словах Андрея Шевченко, что тот оставил ему одну из восьми лучших команд Европы.

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал нынешний уровень главной команды страны, а также высказался о критике в свой адрес со стороны некоторых журналистов.

"Какой сегодняшний уровень сборной Украины? Согласен ли по-прежнему, что Шевченко оставил одну из лучших сборных Европы? Я не могу об этом судить. Об этом должны судить журналисты. Вот и все. Наши журналисты должны об этом судить. Так как они обо мне судили последние месяцы, то я считаю, что я вообще не тренер, нахожусь здесь зря, в национальной сборной. Вы сами знаете, какие были отзывы. Но если люди постоянно меня оскорбляют и говорят гадости, то люди даже не понимают, что тем самым оскорбляют при этом национальную сборную.

Я главный тренер, у нас одна семья. Если кого-то из футболистов будут оскорблять, то я за него заступлюсь. То же самое ребята мне говорили. Меня оскорбляют многие журналисты. Они этим оскорбляют национальную сборную. Когда это все говорится, надо немножко думать

Я много смотрел передач, читал мнения, а потом прекратил. Это мне посоветовали сделать простые встречные люди. Они фотографировались со мной и говорили: "Не читайте интернет!". Я теперь читаю книги", — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее стало известно, что Александр Петраков планирует пройти стажировку в Аталанте у Джан Пьеро Гасперини.

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