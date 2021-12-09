Украина

Нападающий "горняков" вдохновлен продлением контракта.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2022 года.

"Я в Украине практически 10 лет. И всегда, когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране. Моя семья тоже обожает Украину. И так же с Шахтером. Поэтому я очень счастлив, что могу продолжать здесь. И я хочу поблагодарить клуб за все.

Самый счастливый момент с Шахтером? Без сомнений, это первый титул с командой. Особенный момент для меня, я очень ждал его. То, как я держал первый трофей здесь, запомнится навсегда.



Моя цель – всегда помогать команде побеждать, потому что мы – лидеры. Важны и голы, и ассисты. Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов.



Самое главное, что я восстанавливался с лучшими профессионалами в этой области. Все это дало мне большую уверенность, чтобы я вернулся на высочайший уровень. Физически чувствую себя очень хорошо. Жду момента, когда смогу постоянно играть", — приводит слова Мораеса официальный сайт "горняков".

Напомним, Мораес присоединился к "горнякам" в 2018 году из киевского Динамо на правах свободного агента.