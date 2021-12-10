Украина

Наставник "азовцев" поделился своими ожиданиями перед игрой с Днепром-1.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал предстоящий поединок 18 тура украинской Премьер-лиги против Днепра-1.

"Днепр-1 — хорошая команда, которая поймала свою игру. Нужно будет внимательно отнестись к игре в обороне для того, чтобы сдержать Довбика, Пихаленка и остальных. Наши лидеры в последних матчах хорошо выглядят, и дай Бог, чтобы у нас обошлось без потерь. Уверен, будет интересный матч.

Думаю, получится игра похожая на наш матч в Чернигове. И Днепр-1, и Мариуполь стараются играть в интересный атакующий футбол. Если мы будем организованно и без ошибок играть в обороне, то сможем рассчитывать на положительный результат.

Анализ матча с Десной? В принципе, нечего добавить к моему послематчевому комментарию. Игра получилась очень интересной для зрителя, но не для нас — тренеров. Выигрывая по ходу матча 2:0, необходимо все-таки доводить игру до логического завершения. В целом мы довольны игрой ребят в атаке, то как они воплощали наши идеи на поле.

Видно, что ребята прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы. Прежде всего, в аспекте контроля мяча и атакующих действий. А вот оборонительные действия, игру без мяча нам необходимо подтягивать и еще очень много работать. Безусловно, где-то нам не хватает опыта.

Премьер-лига — это достаточно хороший уровень. Игроки, которые есть в распоряжении Десны, обладают очень высоким уровнем. Для того, чтобы противостоять такой команде необходимы и опыт, и мощь, и солидность", — приводит слова Маркевича пресс-служба "азовцев".

Напомним, что матч Мариуполь — Днепр-1 состоится сегодня, 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.