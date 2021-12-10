Украина

Футболист прокомментировал пролонгацию контракта.

Полузащитник донецкого Шахтера Алан Патрик прокомментировал продление контракта с донецким Шахтером.

"Очень счастлив, что подписал новый контракт и еще четыре года буду представлять «Шахтер». Это особенный момент в моей карьере. Хочу поблагодарить клуб за доверие, за то, что предложили продлить сотрудничество. Постараюсь радовать болельщиков и всех сотрудников клуба своей игрой и помогать Шахтеру выигрывать новые титулы.

Мой первый контракт с Шахтером был подписан 10 лет назад. Тогда я пришел в клуб очень молодым, сегодня же я опытнее, выиграл несколько титулов, позади очень много матчей в футболке Шахтера. Сейчас все совсем по-другому, но, как и тогда, чувствую себя очень счастливым. Моя семья полностью адаптировалась в Украине, а сам я всегда пытаюсь отдаваться на поле на все сто, демонстрировать свой футбол, чтобы добиваться целей, которые ставит перед собой наш клуб. Своим футболом постараюсь и дальше зарабатывать все больше и больше доверия".

"Было очень много матчей, многие запомнились, поэтому выбрать один очень сложно. Конечно, классико с Динамо – это особенные игры, которые приносили нам чемпионства. Всегда хорошо, когда побеждаешь и добываешь титулы, добиваешься важных побед, в том числе в Лиге чемпионов. Эти матчи останутся в моей памяти навсегда.

Мы остаемся вместе еще на четыре года. Обещаю, что буду максимально отдаваться, чтобы радовать болельщиков и вместе идти к нашим целям. Шахтер этого заслуживает", — сказал Патрик.

Напомним, с бразильским хавбеком был подписан новый контракт до 31 декабря 2025 года.

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