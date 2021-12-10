Украина

Полузащитник "горняков" поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон продлил контракт с клубом до конца 2025 года.

Футболист поделился эмоциями после подписания новой сделки, отметив тот факт, что его интересы совпадают с клубными.

"У меня только положительные эмоции сейчас, ведь я подписал новый контракт с Шахтером! Впереди много работы, ведь у нас с клубом общие цели — завоевание трофеев.

Я счастлив, что и у меня, и у Шахтера так много болельщиков, которые нас поддерживают. Мы много работаем на тренировках, чтобы получить признание и любовь фанатов. Постараюсь продолжать радовать наших фанатов своей игрой", — приводит слова 24-летнего бразильца официальный сайт Шахтера.

Кроме того, Майкон рассказал о том, какой гол в своей карьере он считает самым важным.

"Самый важный свой гол я забил в ворота Хоффенхайма, ведь это был мой первый мяч в Лиге чемпионов. Кроме того, я всегда буду помнить победу над мадридским Реалом — такие матчи запоминаются навсегда", — рассказал хавбек "горняков".

Ранее эмоциями после продления контракта с донецким клубом поделился Алан Патрик.