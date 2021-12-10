Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал победу своей команды в рамках очередного тура УПЛ.

В рамках 18-го тура Украинской Премьер-Лиги СК Днепр-1 в гостях разгромил Мариуполь (3:0).

Главный тренер днепровской команды Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в заключительном матче 2021 года.

"Команда сыграла хороший матч. Мы были лучше Мариуполя и заслуженно победили. Отдельно хочу похвалить команду соперника — это технически обученная команда. Возможно, может показаться, что игра была легко из-за итогового счета, но это не так. Это был тяжелый поединок, который держал нас в напряжении.

Последний матч в году — самый неприятный. Футбольные люди поймут меня. Чемоданы готовы, звонит жена, а нам важный матч нужно сыграть. Хотели победить, чтобы на вторую часть сезона был твердый фундамент", — сказал специалист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — СК Днепр-1.