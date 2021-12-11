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Коуч поделился мнением о результате черниговского клуба.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал поражение от Ингульца (1:2) в заключительном матче УПЛ в этом году.

"Победил сильнейший. Скорее всего, победу одержал тот, кто больше этого хотел. Футболисты хозяев чаще выигрывали борьбу, подборы, особенно это касается первого тайма. Можно говорить, что во втором тайме у нас были реальные голевые моменты, но этого оказалось мало.

Конечно, не хватало и Калитвинцева, и Домбровского, и Тотовицкого, что касается атаки. В обороне Цымбалюк вышел после травмы, его хватило на 45 минут. К сожалению, он не смог продолжать игру.

У многих игроков Десны заканчиваются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать насколько.

Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – нужно спокойно проанализировать. Сегодня могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы будем сильнее", – рассказал Рябоконь в комментарии телеканалу Футбол.

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