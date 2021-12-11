Украина

Специалист поделился своим мнением об успехе команды.

Ассистент главного тренера Ингульца Олег Стронцицкий поделился своим мнением о победе над Ингульцом (1:2) в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

"Думаю, из последних новостей вы видели, как долго мы не побеждали. Теперь, наконец, одержали эту важную победу, так что можем спокойно идти в отпуск и с хорошим настроением готовиться ко второй половине сезона.

У соперника было несколько довольно неплохих моментов. После пропущенного мяча мы уже старались больше играть на удержание результата.

Возможно, две желтые карточки Опанасенко и справедливы, с этим будет разбираться комитет арбитров. Надо просмотреть эти моменты. Оба фола вроде бы были, но заслуживали ли они желтые карточки – не могу сказать.

Результат нашей работы пришел, мы наконец-то одержали эту победу. В предыдущих играх против Шахтера и Зари мы, все же, шли к этому результату. Сейчас у ребят будет время отдохнуть, а потом будем работать и готовиться ко второй части сезона", – рассказал Стронцицкий в комментарии телеканалу Футбол.

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