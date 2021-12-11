Украина

Наставник Александрии прокомментировал исход поединка УПЛ против Шахтером.

В 18-м туре Украинской Премьер-Лиги Александрия не сумела удержать преимущество над донецким Шахтером, пропустив в заключительные 20 минут два мяча.

Главный тренер команды Юрий Гура прокомментировал результат поединка, а также рассказал о травмированных футболистах коллектива.

"Мы разочарованы. Наша компактность развалилась, нашу защиту растянули и за счет этого соперник забил два мяча. Травмы Рыбалки не стала ключевой в этом матче. Что касается Дубры, то у него подозрение на гайморит.

Сегодня парни выполнили все, что от них требовалось. Я бы не сказал, что нам кого-то не хватало сегодня. Команда отдавалась на полную. После второго мяча соперник побежал так, как будто они выиграли Лигу чемпионов. Забили решающий мяч в матче чемпионата Украины — поздравляю.

Шестом местом можем быть довольны. Конечно, мы где-то недобрали очки, где-то могли добиться более приятного результата, но в целом довольны тем, что имеем", — сказал специалист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее результат поединка прокомментировал наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.