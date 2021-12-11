Натурализованный украинец находится в поисках нового клуба.
Марлос, Getty Images
11 декабря 2021, 12:15
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос может стать игроком Атлетико Паранаэнсе, сообщает Trétis.
Контракт Марлоса с Шахтером истекает в конце декабря, и он получит статус свободного агента. Атлетико Паранаэнсе хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать хавбека зимой.
На данный момент сторонам не удается согласовать условия сотрудничества из-за запросов Марлоса по зарплате. Однако футболист вместе с семьей с детства болеет за клуб и может пойти на уступки ради перехода.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 26 поединков в футболке "горняков", отличившись тремя голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Марлос также может стать игроком Интернасьоналя.