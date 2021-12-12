Украина

Защитник Ворсклы прокомментировал ничейный поединок против Львова.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла допустила третью осечку кряду, потеряв очки в гостевом противостоянии против ПФК Львов (1:1).

Львов — Ворскла 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, центральный защитник "зелено-белых" Владимир Чеснаков оценил выступление своей команды в этот вечер.

"Наша кадровая ситуация… Я даже не знаю, как вам ее описать. Надо хотя бы спасибо сказать парням из дубля за то, что выходят за основную команду и забивают голы, как Амилькар сегодня. Очень тяжело играть в таких условиях.

Самое главное сейчас — восстановиться. У нас то один с травмой задней поверхности бедра, то другой. У всех по три карточки уже висит. На сборах будем восстанавливаться и готовится к завершающему этапу сезона.

Будем бороться за "бронзовые" медали и дальше", — оптимистично подытожил футболист.

Полтавская Ворскла возобновит для себя официальные поединки домашним матчем против ровенского Вереса уже в середине февраля следующего года.