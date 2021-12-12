Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и луганская Заря.

Центральным поединком в рамках восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги станет противостояние между киевским Динамо и луганской Зарей на НСК Олимпийский.

Мирча Луческу, после поражения от лиссабонской Бенфики (0:2), решил использовать с первых минут Карлоса Де Пену на левом фланге полузащиты.

Виктор Скрипник, на фоне ничьей против норвежского Буде-Глимт (1:1), предпочел увидеть в стартовом составе аналогичный набор исполнителей.

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Гармаш.

Запасные: Бойко, Вербич, Шабанов, Леднев, Андриевский, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина — Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Запасные: Жилкин, Казаков, Снурницын, Нагнойный, Алефиренко, Гильерме, Кабаев, Фагундес, Фримпонг.



Матч Динамо Киев — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.