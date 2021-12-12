Украина

Хавбек поделился мнением о результате команды.

Полузащитник Сергей Кравченко прокомментировал победу над Металлистом 1925 (2:1), а также рассказал о ситуации в команде перед выходом на зимнюю паузу.

"Давно не забивал. В том году я не забивал за Днепр-1, потом были скитания по Вторым и Первым лигам. Давно, наверное, даже за Волынь это было. Наверное, случайно забил. Мяч отскочил. Думаю, чтобы контратаку не провели. Поэтому пробил. Лег мяч на ногу хорошо и залетел.

Очень важная победа, потому что конкуренты за выживание набрали очки. Если бы сегодня ушли без очков, то во втором круге было бы тяжело бороться.

Настроение отличное. Заканчивать не собираюсь. Посмотрим, что будет. Вы, наверное, уже знаете, что будут изменения в Черноморце. Если будет позволять здоровье, если я буду нужен, то не хочу завершать карьеру.

Забросали автобус перед матчем? Вот так и было. Яйца, камни... Мы сами немного не поняли. Новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фарм-клуба, я считаю, что это правильно. Акция не понятна. Главное, что никто не пострадал", – рассказал Кравченко в комментарии телеканалу Футбол.

На данный момент Черноморец занимает 13-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков после 18 туров.