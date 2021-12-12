Украина

Функционер "горняков" высказался об уходе Марлоса, который выступал за Шахтер с 2014 года.

Контракт украинского полузащитника донецкого Шахтера Марлоса завершается в последний день уходящего года, однако стороны сошлись на том, чтобы не продлевать свои отношения в дальнейшем.

Директора по футболу "горняков" Дарио Срна поделился эмоциями от ухода 33-летнего бразильца украинского происхождения, а также высказался о его отсутствии на прощании с командой.

"Марлос сделал очень много для Шахтера, в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории Шахтера, и клуб ему очень-очень благодарен. К сожалению, Марлос принял решение покинуть Шахтер, о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение".

"Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять", — приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинец бразильского происхождения ведет переговоры с Атлетико Паранаэнсе о возможном продолжении карьеры в данном бразильском клубе.