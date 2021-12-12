Украина

Коуч харківчан поділився думкою про результат команди.

Головний тренер Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував поразку від Чорноморця (1:2) у матчі 18-го туру УПЛ.

"Точно, що не були у відпустці. Ми розуміли, що гра стратегічно для нас дуже важлива, як і для Чорноморця. Ми добре підготувалися до цієї гри. Але, дійсно, два голи ці... Не годиться так. Так, це вже шоста поразка нашої команди поспіль, але якщо взяти везіння – у наші ворота залітає все. Все, що нам б'ють, – все залітає. За грою ми награли на п'ять, на шість забитих голів. Але реалізація.

Так, зараз немає результату. Так, ми засмучені. Проте є багато причин чому так. Ми з великими труднощами вийшли з Першої ліги з третьої позиції. Ми не доукомплектувалися так, як треба. Причину наших невдач можна пояснити. Велика кількість травмованих гравців – це один. А друге – це відсутність конкуренції. Це два фактори.

Обов'язково потрібні трансфери. Ми працюємо над цим. Проте є гарний вираз "догори потрібно підійматися поступово" – це, мабуть, про нас", – приводить слова Кривенцова офіційний сайт клубу.

Перед зимою паузою Металіст 1925 займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок.

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