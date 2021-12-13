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Украинский специалист прокомментировал выступления своих подопечных

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился своим мнением о некоторых футболистах национальной команды.

"Не знаю, вырастет ли Довбик в серьезного футболиста, не могу сказать. Ребят его амплуа – Сикана, Яремчука – я хорошо знаю. А его я еще, откровенно говоря, не почувствовал как человека. Не хочу врать. Посмотрим, как оно пойдет. Я не хочу бежать вперед паровоза, это неправильно. Сколько у нас было футболистов. Как только их начинают журналисты хвалить, они останавливаются на полпути. Надо знать, кого хвалить.

Ярмоленко? Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пускай играет до 40 лет. Он нужен на данный момент в коллективе. Ярмоленко своим примером показывает, и на поле тянет, и в быту тянет, и в жизни тянет, помогает молодым. Он – лидер сборной.

Я Мише Мудрику позвонил, спросил: "Ты можешь ко мне приехать в 4 часа на разговор? Я тебя перевожу в первую национальную сборную. Я вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю, в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов к этому? Если другое тебе кажется, уровень абсолютно разный. У нас нет контрольных игр". Парень психологически должен быть готов. А не вышел, провалил, это отодвигает его немного назад", – рассказал Петраков в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Петраков может остаться во главе сборной до 2024 года.