ЧМ-2022. Отбор

Коуч сборной Украины расскала о предстоящих играх плей-офф.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил жеребьевку плей-офф раунда ЧМ-2022 и оценил соперника.

"Моя радость после жеребьевки была естественной. Я не должен быть "деланным" человеком, понимаете? Мне молодые ребята рассказывают как я должен себя вести, мне это неприятно. Естественно, я был рад, ведь мы были несеяными".

"Я посмотрел три игры Шотландии. Это очень хорошая команда с великолепным тренером. Очень грамотная тактически, великолепно готова функционально. Мне очень понравилась Шотландия".

"Никаких переносов матчей и дополнительных сборов не будет. Мне клубы пошли навстречу — два дня мы сместили, соберемся чуть раньше. На этом все".

"Я еще не решил, как будем играть. Все будем зависеть от готовности наших футболистов. Буду отталкиваться от этого", — резюмировал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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