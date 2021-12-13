Украина

Украинский специалист прокомментировал результаты команды.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о памятных моментах из завершившегося отбора на ЧМ-2022.

"Мне надо было самому в себя поверить, Не в ребят, а в себя поверить, что я могу на этом уровне. А когда я сыграл с Дешамом, он подошел ко мне, пожелал удачи и сказал: "У тебя очень хорошая команда". Мне стало приятно. Было видно, что он приятный человек, я немножко психолог, людей распознаю. Великий футболист, великий тренер.

Игра с Финляндией была решающей. Если бы я эту игру проиграл – все. На кону стояли три очка, и мы три очка этих взяли.

Босния? Никакого проклятья не было. Я с Пятовым разговаривал: "Ты капитан команды! Что случилось? Я тебе кричал!" Никто ничего не слышит, как будто в ступор все попали. Потом этот гол, парню дай сто раз забить – он не забьет. В Зенице надо было только выигрывать, все это знали, и ребята знали. Не надо было никого настраивать, там надо было даже не навредить. Я был уверен, что мы их обыграем. Не знаю, где-то внутри что-то сидело во мне, я был уверен.

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Как отпраздновал? Я выпил фужер хорошего испанского вина. Мы пришли с ребятами, сели, сказал тост, поблагодарил их. Искренне подошел, поблагодарил наш административный штаб, массажистов, врачей, потому что они работали, отдавали столько сил. Поздравил их искренне", – рассказал Петракова в интервью программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Петраков планирует пройти стажировку в Аталанте.